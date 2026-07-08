Четыре ОКН в центре Нижнего Новгорода продали за 38 млн рублей

На торги были выставлены здания на улице Алексеевской, 37а и в Холодном переулке, 16, 18а и 18/39. Начальная стоимость лота составляла 23,26 млн рублей, однако в ходе торгов пять участников сделали 14 шагов, увеличив цену почти на 65% — до 38,37 млн рублей. Победителем стало ООО «ОКТАВА».