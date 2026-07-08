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Четыре ОКН в центре Нижнего Новгорода продали за 38 млн рублей

Инвестор планирует приспособить объекты старше 100 лет под современное использование и гостиничную инфраструктуру.

Инвестор приобрел лот из четырех исторических зданий в центре Нижнего Новгорода, включая выявленный объект культурного наследия «Дом мещанина Я. К. Рыбина». Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале.

На торги были выставлены здания на улице Алексеевской, 37а и в Холодном переулке, 16, 18а и 18/39. Начальная стоимость лота составляла 23,26 млн рублей, однако в ходе торгов пять участников сделали 14 шагов, увеличив цену почти на 65% — до 38,37 млн рублей. Победителем стало ООО «ОКТАВА».

Один из объектов — каменный усадебный дом в стиле эклектики в Холодном переулке, 18/39, построенный в 1876—1881 годах. Инвестор планирует завершить работы по приспособлению объекта культурного наследия в течение трех лет. Все четыре здания могут войти в единый проект, включая создание гостиничной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что гимназию XIX века продают в Лыскове.