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В Красноярске для переселенцев из аварийного жилья закупят более 130 квартир

В Красноярске за последние пять лет новое жилье получили более шести тысяч жителей.

Источник: Комсомольская правда

134 квартиры закупят для переселенцев из аварийного жилья в Красноярске. Об этом рассказали в мэрии. Отмечается, что с начала 2026 года в рамках региональной программы и за счет средств города в Красноярске переселили 432 человека из 56 домов. В планах расселить до конца года 600 семей.

Планируется закупить 72 однокомнатных, 43 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир. По правилам, жилье должно находиться в домах, введенных не позднее 2021 года, и быть готовым к заселению.

Всего же за последние пять лет новое жилье в Красноярске получили более шести тысяч жителей.