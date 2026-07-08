В Красноярске для переселенцев из аварийного жилья закупят более 130 квартир

134 квартиры закупят для переселенцев из аварийного жилья в Красноярске. Об этом рассказали в мэрии. Отмечается, что с начала 2026 года в рамках региональной программы и за счет средств города в Красноярске переселили 432 человека из 56 домов. В планах расселить до конца года 600 семей.