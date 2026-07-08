На трассе «Саяны» в Красноярском крае начали ремонт двух участков

В Курагинском округе начался ремонт двух участков автодороги «Саяны». Дорожники обновят отрезки со 144 по 153 км и со 153 по 160 км. Общая протяженность работ составит 16,5 км.
Речь идет об участке от спуска с Каспинского перевала до Пихтачей, с проездом через Кошурниково. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На дороге заменят грунт с укладкой геотекстиля, очистят кюветы, восстановят водоотвод и уложат новый асфальт. Также подрядчик отсыплет обочины, установит барьерные ограждения и дорожные знаки. На 159-м км отремонтируют автобусную остановку. Сейчас специалисты убирают пучины, расчищают полосу отвода от кустарника и мелколесья, демонтируют старые ограждения и уже начали укладывать асфальт.
Первый участок, со 144 по 153 км, будут ремонтировать два года. В этом сезоне планируют сдать 2,5 км. Второй участок, со 153 по 160 км, должны полностью завершить уже в этом году. На время работ движение частично ограничено: автомобили едут по одной полосе.
Автодорога «Саяны» связывает южные и восточные районы края с Красноярском. Ее общая протяженность составляет почти 400 км.