На трассе «Саяны» в Красноярском крае начали ремонт двух участков

Первый участок, со 144 по 153 км, будут ремонтировать два года. В этом сезоне планируют сдать 2,5 км. Второй участок, со 153 по 160 км, должны полностью завершить уже в этом году. На время работ движение частично ограничено: автомобили едут по одной полосе.