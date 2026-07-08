Растрату 1,7 млрд на «зубах дракона» вменили бывшему белгородскому вице-губернатору

В конце июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила без изменений решение о передаче в Мещанский райсуд Москвы уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Обвиняемыми по нему выступают десять человек, в том числе бывшие заместители губернатора Владимир Базаров и Рустэм Зайнуллин. Подсудность уголовного дела была изменена ВС РФ по ходатайству Генеральной прокуратуры. По мнению ведомства, бывшие статусы обвиняемых свидетельствуют о наличии «возможности возникновения обоснованных сомнений в объективности судей Белгородской области».