66-летняя нижегородка лишилась 3,8 млн при попытке заработать на инвестициях

Жительница Балахнинского округа лишилась 3,8 млн при попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
66-летняя женщина нашла объявление о заработке на бирже и откликнулась на него. Далее по указанию лжеспециалистов она скачала приложение на телефон и перевела на «брокерский» счет сначала 40 000 рублей, а затем еще 727 000 рублей.
Вывести прибыль у нее не получилось: мошенники сообщили о необходимости погасить «кредитное плечо». Тогда родственница потерпевшей оформила на себя несколько кредитов и отправила злоумышленникам 3 089 000 рублей.
Общий ущерб составил 3 816 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что жительница Дзержинска лишилась 1,1 млн рублей при попытке купить автомобиль.