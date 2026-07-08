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66-летняя нижегородка лишилась 3,8 млн при попытке заработать на инвестициях

Ее родственница оформила на себя несколько кредитов.

Источник: Живем в Нижнем

Жительница Балахнинского округа лишилась 3,8 млн при попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

66-летняя женщина нашла объявление о заработке на бирже и откликнулась на него. Далее по указанию лжеспециалистов она скачала приложение на телефон и перевела на «брокерский» счет сначала 40 000 рублей, а затем еще 727 000 рублей.

Вывести прибыль у нее не получилось: мошенники сообщили о необходимости погасить «кредитное плечо». Тогда родственница потерпевшей оформила на себя несколько кредитов и отправила злоумышленникам 3 089 000 рублей.

Общий ущерб составил 3 816 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что жительница Дзержинска лишилась 1,1 млн рублей при попытке купить автомобиль.