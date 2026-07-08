Ко Дню семьи подсчитали количество Петров и Февроний в Петербурге и Ленобласти

В День семьи, любви и верности (8 июля) «Театральный проект 27» вновь представит спектакль «Петр и Феврония». Это единственная в Петербурге постановка, созданная по мотивам жития муромских святых. Однако зрителей ждет не традиционный пересказ известной истории, а современный разговор о любви, доверии, измене, браке и выборе, который человеку приходится делать в отношениях.