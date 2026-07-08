В Калининграде шторм повалил более 20 деревьев, парки закрыты

Ветром также посрывало десятки крупных веток.
Новые адреса в списке коммунальщиков: улицы Леонова, Саратовская, Батальная, Верхнеозёрная и другие. На Щедрина дерево упало на многоквартирный дом. Совместно с управляющей компанией устраняют проблему.
Уровень воды в Преголе продолжает падать — сейчас он составляет +90 см. Число подтопленных адресов не увеличилось.
Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Обстановка в городе остаётся сложной. Жителей просят ограничить пребывание на улице до отмены штормового предупреждения. Городские парки и леса закрыты для посещения.
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