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В Калининграде шторм повалил более 20 деревьев, парки закрыты

Штормовой ветер продолжает бушевать в Калининграде. Глава администрации Елена Дятлова сообщила, что количество упавших деревьев превысило два десятка.

Ветром также посрывало десятки крупных веток.

Новые адреса в списке коммунальщиков: улицы Леонова, Саратовская, Батальная, Верхнеозёрная и другие. На Щедрина дерево упало на многоквартирный дом. Совместно с управляющей компанией устраняют проблему.

Уровень воды в Преголе продолжает падать — сейчас он составляет +90 см. Число подтопленных адресов не увеличилось.

Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Обстановка в городе остаётся сложной. Жителей просят ограничить пребывание на улице до отмены штормового предупреждения. Городские парки и леса закрыты для посещения.

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