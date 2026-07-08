В Биробиджане мужчина с ножом требовал водку в магазине

Подсудимый в суде признал вину и заявил, что не помнит обстоятельств преступления из-за опьянения. При вынесении приговора суд учёл позицию гособвинителя, характеристику личности и смягчающие обстоятельства. В итоге мужчине назначено наказание — 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и дополнительными обязанностями.