Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение транспорта по улице Багратиона в Иркутске закроют на две недели

Специалисты проведут ремонтные работы на теплосети.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 8 июля. На две недели закроют движение автомобильного транспорта по улице Багратиона в Иркутске. Перекрытия установят в районе дома № 18 с 9.00 13 июля до 20.00 26 июля.

В пресс-службе администрации Иркутска сообщили, что на огороженном участке специалисты будут проводить ремонтные работы на тепловых сетях.

Ранее агентство сообщало, что в Иркутске с 27 июля введут длительное ограничение движения транспорта на улице Сибирских Партизан. Перекрытие связано с проведением плановых ремонтных работ на тепловых сетях.