Движение транспорта по улице Багратиона в Иркутске закроют на две недели

IrkutskMedia, 8 июля. На две недели закроют движение автомобильного транспорта по улице Багратиона в Иркутске. Перекрытия установят в районе дома № 18 с 9.00 13 июля до 20.00 26 июля.
В пресс-службе администрации Иркутска сообщили, что на огороженном участке специалисты будут проводить ремонтные работы на тепловых сетях.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске с 27 июля введут длительное ограничение движения транспорта на улице Сибирских Партизан. Перекрытие связано с проведением плановых ремонтных работ на тепловых сетях.