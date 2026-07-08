МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгограде 8 июля

МЧС России по Волгоградской области объявило штормовое предупреждение на сегодня, 8 июля 2026 года. Волгоградцев предупредили об опасном метеорологическом явлении.
В период с 11:40 до 13:40 и до конца суток 8 июля в отдельных муниципальных районах области ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с.
Спасатели рекомендуют жителям региона воздержаться от поездок без необходимости и избегать открытых пространств во время грозы.
Ранее сообщалось о высокой пожароопасности сегодня.
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