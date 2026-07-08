«Сила общей цели»: две команды Красноярского края взяли медали на международной спартакиаде «Игры Титанов»

Сразу две команды Красноярского края вошли в число сильнейших на международной корпоративной спартакиаде «Игры Титанов».
Команда СУЭК-Красноярск впервые завоевала серебро общекомандного зачета, а команда СГК Красноярского края стала бронзовым призером. Для региона это лучший результат за все годы участия в крупнейшем корпоративном спортивном турнире страны.
На протяжении двух дней участники боролись за медали в восьми дисциплинах: волейболе, мини-футболе, баскетболе 3и3, настольном теннисе, шахматах, дартсе, перетягивании каната и выполнении нормативов комплекса ГТО.
Для команды СУЭК-Красноярск нынешний результат стал историческим. Три предыдущих года красноярские горняки становились бронзовыми призерами «Игр Титанов», а теперь впервые поднялись на вторую ступень пьедестала, уступив всего четыре балла победителям: хозяевам турнира — команде СУЭК-Кузбасс.
«Конкуренция год от года растет, но вместе с этим растет и наш спортивный профессионализм, наша сила. Серебро — это результат общей работы всей команды», — отметил капитан команды СУЭК-Красноярск Сергей Слыш.
Весомый вклад в общий успех внесли спортсмены в отдельных дисциплинах. Команда СУЭК-Красноярск стала серебряным призером соревнований по комплексу ГТО, а шахматисты завоевали бронзовые медали. В личном зачете победительницей соревнований ГТО среди женщин в своей возрастной номинации стала ведущий инженер Бородинского разреза Елена Тюрина.
Серебряные награды завоевали мастер горного цеха Берёзовского разреза Дмитрий Падчик и инструктор по спорту Иван Трикопенко, бронзовую — эколог АО «СУЭК-Красноярск» Екатерина Костюкова. В шахматном турнире лучшим на второй доске стал электрослесарь Бородинского разреза Алексей Якубенко.
Одним из самых зрелищных этапов стало перетягивание каната, где команда СУЭК-Красноярск заняла второе место. Также участники смогли принять участие в гала-матчах по волейболу и мини-футболу и встретиться с российским гроссмейстером Даниилом Дубовым, который провёл сеанс одновременной игры.
Успех на «Играх Титанов» стал продолжением сильного спортивного сезона команды СУЭК-Красноярск. Недавно она вновь представила Красноярский край на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов, войдя в десятку лучших команд страны, а спортсмены Компании завоевали медали в личном зачете.
«“Игры Титанов” — это не только соревнования, но и возможность укрепить командный дух, обменяться опытом и почувствовать силу общей цели. Спортивные навыки — умение работать вместе, поддерживать друг друга и добиваться результата — помогают сотрудникам и в профессиональной деятельности», — отметил генеральный директор СУЭК Александр Редькин.