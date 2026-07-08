В Марий Эл начался ремонт участка дороги Исменцы — Лесная

Ремонт участка дороги Исменцы — Лесная в Звениговском районе Республики Марий Эл начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».
Специалисты заменят асфальт, покрытие и бордюры на автобусной остановке, обновят водопропускные трубы и укрепят обочины. Протяженность отрезка составляет 3,7 км. Работы завершат до конца августа этого года.
В селе Исменцы проживает более тысячи человек. Ремонт дороги, которая проходит по населенному пункту, позволит местным жителям быстро и безопасно добираться до мест работы и отдыха, а также до важных социальных объектов: средней школы, сельской администрации, молебного дома и памятника погибшим воинам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.