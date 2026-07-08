В Марий Эл начался ремонт участка дороги Исменцы — Лесная

В селе Исменцы проживает более тысячи человек. Ремонт дороги, которая проходит по населенному пункту, позволит местным жителям быстро и безопасно добираться до мест работы и отдыха, а также до важных социальных объектов: средней школы, сельской администрации, молебного дома и памятника погибшим воинам.