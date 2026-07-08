Исторические здания в центре Нижнего Новгорода продали за 38 млн рублей

Инвестор выкупил четыре старинных здания на улице Алексеевской и в Холодном переулке. Одно из них — дом мещанина Рыбина XIX века, объект культурного наследия, рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Победителем торгов стало ООО «Октава». Напомним, лот состоял их четырех зданий:
дом мещанина Рыбина в Холодном переулке, 18/39 — каменный усадебный дом в стиле эклектики, построенный еще в 1876—1881 годах; дома № 16 и № 18 в Холодном переулке; нежилое здание на улице Алексеевской, 37а.
Фото: Егор Поляков Фото: Егор Поляков.
Всем постройкам больше ста лет. Общая площадь объектов — почти 756 квадратных метров. Начальная цена всего лота составляла 23,26 миллиона рублей. За него боролись пять участников, и цена выросла почти на 65% — до 38,37 миллиона рублей.
По условиям сделки инвестор обязан отреставрировать здания и приспособить их для современного использования в течение трех лет. Исторические строения могут стать частью комплексного проекта. Не исключено, что здесь появится гостиничная инфраструктура.