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Белорус попал в «красную зону» больницы и пропустил работу, а его уволили по статье

Белорус попал в «красную зону» больницы, пропустил работу и был уволен по статье.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси работник попал в «красную зону» больницы и пропустил работу, а его уволили по статье. Чем все закончилось рассказали в Федерации профсоюзов Беларуси, пишет БелТА.

В такую ситуацию попал экс-работник одного из предприятий Гомеля. Все случилось 24 марта. Мужчина почувствовал себя плохо и не вышел на смену, однако не смог предупредить работодателя или даже дойти до поликлиника. А уже 25 марта мужчина был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии и сразу направлен в «красную зону». Листок нетрудоспособности был оформлен по 7 апреля включительно. А уже 9 апреля мужчина, еще ранее достигший пенсионного возраста, подал руководству заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию, однако столкнулся с препятствиями.

Из-за ошибок в дате в заявлении ему сначала отказали в приеме документа. А новое заявление проигнорировали, уволив 23 апреля за прогул без уважительной причины, имея в виду тот день, когда работник заболел. Мужчина с помощью профсоюзного юриста обратился в суд.

— Суд установил, что наниматель нарушил трудовое законодательство, неправомерно отказав работнику в увольнении в связи с выходом на пенсию, — прокомментировала правовой инспектор труда областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Юлия Вайнилович.

Суд полностью удовлетворил исковые требования, формулировку увольнения «за прогул» аннулировали и изменили на расторжение контракта по требованию работника в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде.

Кроме того, из-за незаконного увольнения работника с организации взыскали минимальную компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 4138,2 белорусского рубля.

Решение суда вступило в законную силу.

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