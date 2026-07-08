Белорус попал в «красную зону» больницы и пропустил работу, а его уволили по статье

В такую ситуацию попал экс-работник одного из предприятий Гомеля. Все случилось 24 марта. Мужчина почувствовал себя плохо и не вышел на смену, однако не смог предупредить работодателя или даже дойти до поликлиника. А уже 25 марта мужчина был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии и сразу направлен в «красную зону». Листок нетрудоспособности был оформлен по 7 апреля включительно. А уже 9 апреля мужчина, еще ранее достигший пенсионного возраста, подал руководству заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию, однако столкнулся с препятствиями.