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Дело о ДТП на Южном обходе, в результате которого погиб 7-летний ребенок, дошло до суда

Фигурантом выступает 20-летний водитель «Мерседеса».

Источник: Комсомольская правда

Суд рассмотрит уголовное дело о ДТП на Южном обходе Калининграда, в результате которого погиб 7-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

14 мая 2026 года вечером 20-летний парень за рулем «Мерседеса S 320» гнал в сторону Московского проспекта со скоростью около 130 км/ч. Нарушив ПДД, он врезался в автомобиль «Чери», который стоял после поломки. В результате ДТП ребенок, который находился на заднем сидении, получил травмы, от которых скончался спустя 2 часа в реанимации.

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