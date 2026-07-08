В Красноярске закупят 134 квартиры для переселенцев из аварийного жилья

Для реализации региональной адресной программы по расселению жителей из аварийных домов департамент градостроительства Красноярска объявил торги на приобретение 134 квартир: 72 однокомнатных, 43 двухкомнатных, 19 трехкомнатных К приобретаемым квартирам предъявляются требования: дома должны быть введены в эксплуатацию не позднее 2021 года, помещения с чистовой отделкой, установленной сантехникой и рабочими инженерными сетями. Площадь новых квартир соответствует параметрам жилья, из которого переселяются граждане. Квартиры для переселения приобретают как на первичном рынке у застройщиков, так и на вторичном. Все объекты находятся непосредственно в черте города. С начала текущего года в Красноярске в рамках региональной адресной программы и за счет средств города переселили 432 человека из 56 домов по улицам Свободная, Добролюбова, Краснопресненская, Свердловская и других. До конца 2026 года городские власти планируют переселить еще около 600 семей. За последние пять лет новым жильем обеспечили более 6 тысяч красноярцев.