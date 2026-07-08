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В Красноярске закупят 134 квартиры для переселенцев из аварийного жилья

Для реализации региональной адресной программы по расселению жителей из аварийных домов департамент градостроительства Красноярска объявил торги на приобретение 134 квартир.

Для реализации региональной адресной программы по расселению жителей из аварийных домов департамент градостроительства Красноярска объявил торги на приобретение 134 квартир: 72 однокомнатных, 43 двухкомнатных, 19 трехкомнатных К приобретаемым квартирам предъявляются требования: дома должны быть введены в эксплуатацию не позднее 2021 года, помещения с чистовой отделкой, установленной сантехникой и рабочими инженерными сетями. Площадь новых квартир соответствует параметрам жилья, из которого переселяются граждане. Квартиры для переселения приобретают как на первичном рынке у застройщиков, так и на вторичном. Все объекты находятся непосредственно в черте города. С начала текущего года в Красноярске в рамках региональной адресной программы и за счет средств города переселили 432 человека из 56 домов по улицам Свободная, Добролюбова, Краснопресненская, Свердловская и других. До конца 2026 года городские власти планируют переселить еще около 600 семей. За последние пять лет новым жильем обеспечили более 6 тысяч красноярцев.