Прокуратура Железногорска обязала мэрию избавиться от свалок

В районе гаражных кооперативов № 64, 90, 96 и 118 по улице Привокзальная в Железногорске Красноярского края образовалась несанкционированная свалка. По словам жителей, этой свалке уже 10−15 лет. Прокурор города обратился в суд с требованием обязать мэрию убрать беспорядок. Одним из пунктов было финансирование ликвидации со стороны федеральных Минфина, Минприроды, а также краевых ведомств. Суд удовлетворил только часть про уборку, а финансирование ляжет на плечи администрации. Вот что говорят жители Железногорска: