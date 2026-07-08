Прокуратура Железногорска обязала мэрию избавиться от свалок

В районе гаражных кооперативов № 64, 90, 96 и 118 по улице Привокзальная в Железногорске Красноярского края образовалась несанкционированная свалка. По словам жителей, этой свалке уже 10−15 лет. Прокурор города обратился в суд с требованием обязать мэрию убрать беспорядок. Одним из пунктов было финансирование ликвидации со стороны федеральных Минфина, Минприроды, а также краевых ведомств. Суд удовлетворил только часть про уборку, а финансирование ляжет на плечи администрации. Вот что говорят жители Железногорска:
— Свалки растут, администрация на обращения жителей не реагирует или дает отписки, как и прокуратура. Уборку свалок оценили в 300 миллионов, не указав за чей счет. Попытки уборки свалки заключаются в сваливании ее в овраг и засыпке калиброванным гравием, что только усугубляет проблему.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что администрация Железногорска не принимала никаких мер, чтобы справиться с проблемой. Виновных не искали, договоры с фирмами по вывозу мусора не заключали, разъяснительные мероприятия с населением об экологии не проводили. По словам горожан, вывозят промышленные короба, бетон, мебель. Возможно, это местные фирмы по вывозу крупного мусора. В месте свалки стоят камеры, но они не помогают.
— Работники сферы мелкого бизнеса, за неимением разрешенных мест временного складирования отходов вывозят в окрестности мусор. Обращение в мэрию с просьбой организовать такие места временного складирования отходов проигнорированы, не налажена работа камер видеонаблюдения — выявлены и оштрафованы 2 человека, хотя ежедневно вывозят мусор десятки машин.
Кроме того, усугубило ситуацию закрытие городской свалки, там сейчас болото. Получается, что свозить мусор некуда, а страдают жители.
Решение ещё не вступило в законную силу, стороны могут подавать апелляции до 11 июля.