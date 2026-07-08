На фестивале «Свет Белогорья» выступит ученик певицы Людмилы Зыкиной

Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь 8 августа примет Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». В этом году фестиваль состоится седьмой раз. По многолетней традиции его местом проведения станет деревня Белая гора в Кунгурском округе Прикамья.