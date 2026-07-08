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Эрмитаж передал Национальному музею Тувы артефакты скифского кургана Чинге-Тей I

Государственный Эрмитаж передал Национальному музею Республики Тыва часть археологической коллекции, обнаруженной при раскопках скифского кургана Чинге-Тей I. Среди экспонатов — золотые украшения, выполненные в знаменитом зверином стиле, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Источник: Пресс-служба республики Тыва

По словам руководителя республики, переданные предметы по своему исполнению близки к материалам всемирно известного кургана Аржаан-2. Курган Чинге-Тей I расположен в тувинской «Долине царей» и был исследован несколько лет назад совместными экспедициями Эрмитажа. Артефакты датируются раннескифским временем — концом VII — началом VI века до н. э.