Браконьер, который попался с выловленными линями в нацпарке «Виштынецкий», стал фигурантом уголовного дела

54-летний житель поселка Вознесенское Нестеровского района, который попался на браконьерства в национальном парке «Виштынецкий», стал фигурантом уголовного дела, за незаконный вылов рыбы ему грозит до 2 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.