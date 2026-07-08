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Браконьер, который попался с выловленными линями в нацпарке «Виштынецкий», стал фигурантом уголовного дела

Житель Нестеровского района ловил рыбу сетью.

54-летний житель поселка Вознесенское Нестеровского района, который попался на браконьерства в национальном парке «Виштынецкий», стал фигурантом уголовного дела, за незаконный вылов рыбы ему грозит до 2 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что злоумышленника заметили, когда он вытаскивал сеть из озера Виштынец и складывал ее в лодку. Мужчина незаконно добыл 22 линя и 3 окуня. Ущерб природе превысил 23 000 рублей.

Полицейские изъяли у браконьера сеть, лодку и рыбу.