В Волгограде тополь-герой на Аллее Героев находится в аварийном состоянии

Как будут лечить тополь и какие меры принимать дальше, пока неизвестно. Напомним, тополь пережил одну из страшных битв в мировой истории, и на его стволе отчетливы видны полученные шрамы и пулевые отверстия. При этом весной 1943-го он зацвел. И продолжает украшать Аллею Героев и по сей день, став символом города-героя.