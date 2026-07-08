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В Волгограде тополь-герой на Аллее Героев находится в аварийном состоянии

Ему провели обследование и будут лечить.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде специалисты всерьез опасаются за состояние «Тополя Победы» на Аллее Героев. Пережившее Сталинградскую битву дерево находится в аварийном состоянии. Это показало очередное обследование, которое провели сотрудники Центра защиты леса. Внутри ствол уже сгнил.

К 16-метровому дереву, ствол которого — почти два метра в диаметре, подсоединили датчики. Это почти как УЗИ для человека — показывает, что внутри.

— К сожалению, в настоящее время «Тополь-Герой» находится в аварийном состоянии, и необходимо его срочное обследование с целью назначения мер по его лечению«, — отметил заместитель директора филиала ФБУ “Рослесозащита” — “ЦЗЛ Волгоградской области” Игорь Фадеев.

Заместитель начальника отдела «Волгоградская лесосеменная станция» Максим Захаров рассказал, как проходила диагностика и почему решили, что дерево нездорово:

Внутри ствола — гниль. Фото: Центр защиты леса.

— Когда в стволе есть гниль, звуковые волны проходят гораздо быстрее. При плотной древесине звук распространяется значительно медленнее, даже при простукивании, — объяснил специалист.

Как будут лечить тополь и какие меры принимать дальше, пока неизвестно. Напомним, тополь пережил одну из страшных битв в мировой истории, и на его стволе отчетливы видны полученные шрамы и пулевые отверстия. При этом весной 1943-го он зацвел. И продолжает украшать Аллею Героев и по сей день, став символом города-героя.