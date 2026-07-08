На Дону выбрали лучших работодателей в сфере занятости

Итоги регионального конкурса «Лучший работодатель в сфере занятости населения в Ростовской области» подвели на Дону, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Кадры».
«Работодателями Дона для участия в конкурсе были поданы заявки, которые рассмотрены соответствующей комиссией. В каждой номинации определен победитель и призеры. Итоги конкурса демонстрируют высокий уровень вовлеченности работодателей региона в решение социально значимых задач в сфере занятости. Конкурс способствует формированию лучших практик трудоустройства и развитию партнерства между службой занятости, бизнесом и обществом», — отметил начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.
Так, в номинации «Лучший работодатель в Ростовской области по трудоустройству участников и ветеранов специальной военной операции» победителем стал Ростовский вертолетный производственный комплекс «Роствертол» им. Б. Н. Слюсаря. В категории «Лучший работодатель в Ростовской области по трудоустройству инвалидов» первое место занял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева. А в номинации «Лучший работодатель в Ростовской области по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан» победу одержал Семикаракорский сыродельный комбинат.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.