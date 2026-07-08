На Дону выбрали лучших работодателей в сфере занятости

Так, в номинации «Лучший работодатель в Ростовской области по трудоустройству участников и ветеранов специальной военной операции» победителем стал Ростовский вертолетный производственный комплекс «Роствертол» им. Б. Н. Слюсаря. В категории «Лучший работодатель в Ростовской области по трудоустройству инвалидов» первое место занял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева. А в номинации «Лучший работодатель в Ростовской области по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан» победу одержал Семикаракорский сыродельный комбинат.