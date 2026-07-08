В Кировском краеведческом музее открылась экспозиция «Народы Вятского края»

«Наш музей обладает большой коллекцией этнографических предметов XIX — начала XX века, однако их экспонирование раньше было затруднительным без специальных витрин и оборудования. Сейчас мы с гордостью достали их из запасников, в диорамных комплексах за стеклом все будет бережно сохранено для будущих поколений. Но, самое главное, что музейная экспозиция стала “живой”: посетители словно попадают в гости к разным семьям — одни живут неторопливой деревенской жизнью, другие веселятся на городской ярмарке», — рассказал директор Кировского областного краеведческого музея им. П. В. Алабина, доктор исторических наук Юрий Балыбердин.