В Кировском краеведческом музее открылась экспозиция «Народы Вятского края»

Экспозиция «Народы Вятского края» открылась в Кировском областном краеведческом музее им. П. В. Алабина в зале этнографии. Обновление в помещении провели при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Посетители выставки смогут узнать о народах, традиционно населяющих регион: русских, татарах, марийцах, удмуртах, коми-пермяках. Там представлены костюмы и головные уборы народов Вятского края, украшения, посуда, изделия народных промыслов, вятская домовая роспись и многое другое.
«Наш музей обладает большой коллекцией этнографических предметов XIX — начала XX века, однако их экспонирование раньше было затруднительным без специальных витрин и оборудования. Сейчас мы с гордостью достали их из запасников, в диорамных комплексах за стеклом все будет бережно сохранено для будущих поколений. Но, самое главное, что музейная экспозиция стала “живой”: посетители словно попадают в гости к разным семьям — одни живут неторопливой деревенской жизнью, другие веселятся на городской ярмарке», — рассказал директор Кировского областного краеведческого музея им. П. В. Алабина, доктор исторических наук Юрий Балыбердин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.