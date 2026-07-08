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Разборки на 140 км/ч: в полиции наказали водителей за драку на трассе Алматы — Конаев

Водители перекрыли несколько полос на скоростной дороге Алматы — Конаев ради выяснения отношений, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Видео дорожных разборок опубликовали очевидцы с места событий.

«Группа молодых парней остановилась прямо на крайней правой полосе, после чего между ними завязалась драка. Все это происходило прямо на проезжей части, создавая аварийную ситуацию для других водителей», — говорится в описании к публикации, размещенной в социальных сетях.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области уточнили, что водителей все-таки привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что между водителями 22 и 19 лет во время движения возник словесный конфликт, связанный с дорожной ситуацией.

«Оба участника пояснили, что урегулировали возникшую ситуацию на месте и каких-либо претензий друг к другу не имеют». Пресс-служба ДП Алматинской области.

Стоит отметить, что на основном протяжении автомагистрали разрешенная максимальная скорость для легковых автомобилей составляет 140 км/ч.

Не так давно мы сообщали, что погоня за самокатчиком в Алматы закончилась штрафом на 173 тысячи тенге.