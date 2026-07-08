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В Самаре в кинотеатре на набережной покажут «Питера Пэна», «Любовь и голуби»

В Самаре опубликовали расписание бесплатных показов в кинотеатре на набережной.

Источник: Самарская набережная

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 8 по 12 июля. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

8 июля с 17:00 до 21:00 пройдут мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности: лекторий, интерактивы, спектакль. В четверг, 9 июля, можно будет посмотреть «К Репину. В Самару» (18.00−18.25), «Любовь и голуби» (18.30−20.15), «Рэмбо. Первая кровь» (20.20−21.55), «Это было легендарно» (22.00−22.30).

В пятницу, 10 июля, покажут «Возрождение Сталинграда» (17.00−17.45), «Блиндаж» (18.00- 20.00), «Семь верст до рассвета» (20.10 — 23.00). В субботу, 11 июля, запланированы к показу «Принцесса Мононоке» (16.30−18.40), «Деловые люди» (18.45−20.20), «Дело храбрых» (20.30−22.45).

В воскресенье, 12 июля, зрители увидят на экране шесть серий мультфильма «Синий трактор» (16.30−17.00), «Питер Пэн» (17.10−18.30), «Приключения Буратино» (18.40−20.50) и «Приключения Паддингтона» (21.00−22.30).