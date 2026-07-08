В Самаре в кинотеатре на набережной покажут «Питера Пэна», «Любовь и голуби»

8 июля с 17:00 до 21:00 пройдут мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности: лекторий, интерактивы, спектакль. В четверг, 9 июля, можно будет посмотреть «К Репину. В Самару» (18.00−18.25), «Любовь и голуби» (18.30−20.15), «Рэмбо. Первая кровь» (20.20−21.55), «Это было легендарно» (22.00−22.30).