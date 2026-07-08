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Прокуратура Хабаровска проверяет обстоятельства аварии на водопроводе

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске 8 июля 2026 года на улице Ломоносова в микрорайоне посёлка Горького зафиксировано повреждение водопроводной трубы, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для выяснения причин аварии и контроля сроков восстановления водоснабжения прокуратура Железнодорожного района города организовала проверочные мероприятия. Надзорное ведомство оценит, были ли приняты своевременные меры для устранения нарушения и возобновления подачи воды.

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, прокуроры примут необходимые меры реагирования. Результаты проверочных действий остаются на контроле прокуратуры.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru