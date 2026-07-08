Из аэропорта Красноярска за полгода вылетели за границу 111 кошек и собак

В аэропорту Красноярска за первое полугодие 2026 года специалисты Россельхознадзора оформили вывоз за границу 111 кошек и собак, которые следовали вместе с владельцами.
Кроме того, специалисты провели ветеринарный контроль при ввозе экзотических животных. Через аэропорт Красноярска ввезли 7 партий попугаев из Кыргызстана. Также из Таиланда прибыли 2 партии аквариумных рыбок — 26645 штук, и партия ежей — 300 животных.
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Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
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