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Из аэропорта Красноярска за полгода вылетели за границу 111 кошек и собак

В аэропорту Красноярска за первое полугодие 2026 года специалисты Россельхознадзора оформили вывоз за границу 111 кошек и собак, которые следовали вместе с владельцами.

В аэропорту Красноярска за первое полугодие 2026 года специалисты Россельхознадзора оформили вывоз за границу 111 кошек и собак, которые следовали вместе с владельцами.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, животные отправились в Азербайджан, Абхазию, Австрию, Болгарию, Венгрию, Вьетнам, Германию, Грецию, Грузию, Израиль, Испанию, Италию, Канаду, Кипр, Монголию, Сербию, Таиланд, Турцию, Францию, Хорватию и Эквадор.

Кроме того, специалисты провели ветеринарный контроль при ввозе экзотических животных. Через аэропорт Красноярска ввезли 7 партий попугаев из Кыргызстана. Также из Таиланда прибыли 2 партии аквариумных рыбок — 26645 штук, и партия ежей — 300 животных.

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