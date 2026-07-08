Дорогу Железногорск — Красноярск перекрыли из-за визита Дмитрия Медведева

В Железногорске ожидается визит заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В связи с этим в городе и на выезде в сторону Красноярска временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает ЕДДС закрытого города.
Проезд между городами закрыли в 13:00 и откроют только в 20:00. Также перекрыта улица Красноярская в самом Железногорске.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать другие маршруты. При этом автомобили экстренных служб смогут проезжать в обычном режиме.
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