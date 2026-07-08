Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорогу Железногорск — Красноярск перекрыли из-за визита Дмитрия Медведева

В Железногорске ожидается визит заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В связи с этим в городе и на выезде в сторону Красноярска временно ограничили движение транспорта.

В Железногорске ожидается визит заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В связи с этим в городе и на выезде в сторону Красноярска временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает ЕДДС закрытого города.

Проезд между городами закрыли в 13:00 и откроют только в 20:00. Также перекрыта улица Красноярская в самом Железногорске.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать другие маршруты. При этом автомобили экстренных служб смогут проезжать в обычном режиме.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше