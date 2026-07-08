Умерла доцент Воронежского госуниверситета Тамара Васильевна Тарарыкова

Коллеги знали Тамару Васильевну как человека исключительного профессионализма, принципиальности и честности. Ее вклад в науку был высоко оценен не только в России, но и за рубежом. Она работала приглашенным профессором в Кардиффском университете (Великобритания) и Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева (Казахстан), а также сотрудничала с Российским университетом дружбы народов им. Патриса Лумумбы.