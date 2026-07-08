Движение транспорта ограничено по Оранжерейному тупику

Движение транспорта по Оранжерейному тупику в районе дома № 9 по улице Тимирязева в Нижнем Новгороде закрыто в среду, 8 июля, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Возобновят движение на данном участке после окончания работ.
Ранее сообщалось, что движение по улице Рождественской временно ограничат в июле.