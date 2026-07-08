Нижегородцам назвали нормы отпуска бензина на заправках разных сетей

С 9 июля в Нижегородской области машину можно будет заправить только в определенные дни — в регионе начнет действовать правило четных и нечетных номеров. Если регистрационный номер автомобиля начинается на нечетное число, заправиться возможно только в нечетные дни, если четное — только в четные.