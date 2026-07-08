Нижегородцам назвали нормы отпуска бензина на заправках разных сетей

Сетевые заправки, работающие в Нижегородской области, объявили лимиты отпуска бензина. Информацией поделились в правительстве региона.
На заправках «Лукойл» заливают топливо АИ — 92, 95 и 100 не более 40 литров в один автомобиль. Бензин в канистрах могут купить только службы жизнеобеспечения.
«Газпромнефть» отпускает только 30 литров на руки и столько же в канистры. «Татнефть» тоже может заправить бак максимум на 30 литров, а вот в канистру больше 20 литров там не нальют.
Что касается дизельного топлива, то на всех вышеперечисленных заправках действует лимит 60 литров в городе и 200 — на трассе.
С 9 июля в Нижегородской области машину можно будет заправить только в определенные дни — в регионе начнет действовать правило четных и нечетных номеров. Если регистрационный номер автомобиля начинается на нечетное число, заправиться возможно только в нечетные дни, если четное — только в четные.