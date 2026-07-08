На нижегородских АЗС вводят систему четных и нечетных дней заправки автомобилей

С 9 июля на АЗС в Нижегородской области начинают действовать новые правила продажи топлива. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Основное нововведение — привязка к государственным номерам машин для снижения очередей и упорядочивания трафика на заправках. Согласно решению регионального оперативного штаба, с 0:00 четверга на всех сетевых АЗС Нижегородской области, за исключением станций на федеральной трассе М-12, вступает в силу правило «чет-нечет». Если номер автомобиля начинается с нечетной цифры (1, 3, 5, 7, 9), заправиться можно будет только в нечетные даты, для машин с номерами на четную цифру (0, 2, 4, 6, 8) — в четные дни. Новый порядок касается как бензина, так и дизельного топлива.
Новые правила не распространяются на службы жизнеобеспечения и экстренного реагирования: скорую помощь, пожарные автомобили, полицию, коммунальную технику, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также машины, доставляющие продукты и вывозящие ТКО. Также ограничения по номерам не действуют для транзитных автомобилей, следующих через регион.
На сетевых АЗС установлены следующие лимиты отпуска топлива:
«Лукойл»: бензин — до 40 литров, дизельное топливо в городе — до 60 литров, на трассе — до 200 литров. Продажа в канистры запрещена (кроме служб жизнеобеспечения).
«Газпромнефть»: бензин — до 30 литров, дизельное топливо в городе — до 60 литров, на трассе — до 200 литров. Разрешена заправка в канистры объемом до 30 литров.
«Татнефть»: бензин — до 30 литров, дизельное топливо в городе — до 60 литров, на трассе — до 200 литров. Разрешена заправка в канистры до 20 литров.
Для информирования водителей и контроля ситуации на 60 основных АЗС Нижнего Новгорода будут работать волонтеры. Они помогут заполнять интерактивную карту наличия топлива и очередей, а также будут разъяснять водителям новые правила. Ссылка на карту власти обещают опубликовать дополнительно. На заправках также дежурят сотрудники правоохранительных органов для предотвращения конфликтов.
Все АЗС продолжат работать в круглосуточном режиме.