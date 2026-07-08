На нижегородских АЗС вводят систему четных и нечетных дней заправки автомобилей

Основное нововведение — привязка к государственным номерам машин для снижения очередей и упорядочивания трафика на заправках. Согласно решению регионального оперативного штаба, с 0:00 четверга на всех сетевых АЗС Нижегородской области, за исключением станций на федеральной трассе М-12, вступает в силу правило «чет-нечет». Если номер автомобиля начинается с нечетной цифры (1, 3, 5, 7, 9), заправиться можно будет только в нечетные даты, для машин с номерами на четную цифру (0, 2, 4, 6, 8) — в четные дни. Новый порядок касается как бензина, так и дизельного топлива.