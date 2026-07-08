В Калининграде мужчина на электровелосипеде попал под поезд на переезде

Мужчина на электровелосипеде пострадал на железнодорожном переезде в Калининграде. Инцидент произошёл на перегоне Калининград-Северный — Чкаловск-Западный. По предварительным данным, велосипедист выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся пассажирским поездом. В результате он получил травмы и был доставлен в больницу. Движение пассажирских поездов не нарушено. На месте работает помощник Калининградского транспортного прокурора Елена…