Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде мужчина на электровелосипеде попал под поезд на переезде

Мужчина на электровелосипеде пострадал на железнодорожном переезде в Калининграде. Инцидент произошёл на перегоне Калининград-Северный — Чкаловск-Западный. По предварительным данным, велосипедист выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся пассажирским поездом. В результате он получил травмы и был доставлен в больницу. Движение пассажирских поездов не нарушено. На месте работает помощник Калининградского транспортного прокурора Елена…

Источник: Янтарный край

Мужчина на электровелосипеде пострадал на железнодорожном переезде в Калининграде. Инцидент произошёл на перегоне Калининград-Северный — Чкаловск-Западный.

По предварительным данным, велосипедист выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся пассажирским поездом. В результате он получил травмы и был доставлен в больницу.

Движение пассажирских поездов не нарушено.

На месте работает помощник Калининградского транспортного прокурора Елена Ершова. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше