В Калининграде мужчина на электровелосипеде попал под поезд на переезде

Мужчина на электровелосипеде пострадал на железнодорожном переезде в Калининграде. Инцидент произошёл на перегоне Калининград-Северный — Чкаловск-Западный.
По предварительным данным, велосипедист выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся пассажирским поездом. В результате он получил травмы и был доставлен в больницу.
Движение пассажирских поездов не нарушено.
На месте работает помощник Калининградского транспортного прокурора Елена Ершова. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.