В Калининградской области ураганный ветер повалил утром более 100 деревьев

КАЛИНИНГРАД, 8 июл — РИ А Новости. Ураганный ветер, который бушует на территории Калининградской области, повалил утром более 100 деревьев, повреждены 14 автомобилей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным регионального ГУМЧС, ночью и утром в среду по Калининградской области западный и северо-западный ветер может достигать 27−34 метров в секунду. Его дополняют ливни и грозы. Высота волн в Балтийском море — 3−5 метров.
«По состоянию на 10.30 (11.30 мск) 8 июля зарегистрировано падение деревьев в количестве 102 единиц. Упавшими деревьями были повреждены 14 автомобилей и одна кровля частного жилого дома (незначительное повреждение)», — говорится в сообщении.
В среду в калининградском филиале АО РЖД предупредили о возможном изменении графика движения пригородных поездов из-за падения деревьев на объекты инфраструктуры железной дороги.
Накануне губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщал о введении в регионе режима повышенной готовности из-за ожидающихся сильного шторма и ветра.