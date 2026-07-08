Правительство РФ выделило Курской области 4,4 млрд на медицину и культуру

С министром культуры РФ Ольгой Любимовой глава региона обсудил создание на территории «Курской крепости» музейно-выставочного центра, финансирование археологических работ на территории, проведение «Больших гастролей», а также другие вопросы. Средства федерального бюджета в регионе направят на строительство и ремонт 18 объектов, в числе которых 12 районных и сельских домов культуры, три муниципальных библиотеки и школа искусств. Помимо этого в регионе начато строительство новой детской школы искусств, которая разместится в поселке Солнцево.