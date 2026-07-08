В Нижегородской области вводят заправку машин по четным и нечетным номерам

В Нижегородской области с 9 июля начнут действовать новые правила отпуска топлива на сетевых автозаправках. Теперь автомобили будут обслуживать по принципу «четный — нечетый»: дата заправки будет зависеть от первой цифры государственного регистрационного номера. Решение принято региональным оперативным штабом для снижения очередей на АЗС.
Так, владельцы автомобилей, номера которых начинаются с нечетной цифры (1, 3, 5, 7 или 9), смогут заправиться только в нечетные числа месяца. Машины с номерами, начинающимися с четной цифры (0, 2, 4, 6 или 8), будут обслуживаться по четным датам. Ограничения распространяются на бензин и дизельное топливо и будут действовать на всех сетевых АЗС региона, кроме заправок, расположенных на федеральной трассе М-12.
При этом сохраняются ограничения на объем отпуска топлива. На АЗС «Лукойл» в черте города можно будет приобрести до 40 литров бензина, на трассах — до 60 литров. На заправках «Газпромнефти» и «Татнефти» лимит составит 30 литров в городе и 60 литров на трассах. Для грузового транспорта на трассах предусмотрен отпуск до 200 литров топлива.
Заправлять канистры бензином также можно будет в рамках установленного на АЗС лимита. Сделать это можно, подъехав на заправку на машине с соответствующей первой цифрой номера (четная — в четную дату, нечетная — в нечетную) и залить в канистру топливо.
Новые правила не распространяются на автомобили экстренных служб, правоохранительных органов, коммунальную технику, транспорт предприятий оборонно-промышленного комплекса, машины, обеспечивающие доставку продуктов питания и товаров первой необходимости, а также на транзитный транспорт с иногородними номерами.
Кроме того, в регионе запускают интерактивную карту с информацией о наличии топлива на автозаправочных станциях. Обновлять данные будут волонтеры и представители сетевых АЗС. На 60 крупнейших заправках Нижнего Новгорода также организуют работу волонтеров, которые помогут автомобилистам разобраться с новым порядком заправки и будут информировать их о наличии топлива и очередях.
АЗС будут работать по своему обычному графику. Актуальные телефоны горячих линий сетевых заправок:
Газпромнефть: 8 (800) 700 — 51−51;
Лукойл: 8 (800) 100 — 09−11;
Татнефть: 8 (800) 555 — 59−11.
В Нижегородской области уже несколько недель сохраняются перебои с поставками бензина: на АЗС выстраиваются многочасовые очереди, на части заправок вводят ограничения на отпуск топлива, а на отдельных станциях стоимость литра АИ-95 достигает рекордных 199 рублей. Власти региона заявляют, что ситуация постепенно стабилизируется, и разрабатывают дополнительные меры для справедливого распределения топлива. Редакция сайта pravda-nn.ru собрала все, что известно о топливной ситуации в регионе на данный момент.