В Нижегородской области вводят заправку машин по четным и нечетным номерам

Так, владельцы автомобилей, номера которых начинаются с нечетной цифры (1, 3, 5, 7 или 9), смогут заправиться только в нечетные числа месяца. Машины с номерами, начинающимися с четной цифры (0, 2, 4, 6 или 8), будут обслуживаться по четным датам. Ограничения распространяются на бензин и дизельное топливо и будут действовать на всех сетевых АЗС региона, кроме заправок, расположенных на федеральной трассе М-12.