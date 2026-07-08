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В Казахстане продолжается прием в 1 класс: кто имеет преимущество при зачислении

Министерство просвещения Казахстана выступило с важным напоминанием о том, что во всех государственных школах страны, в том числе в «Келешек мектептері», продолжается прием документов в 1 класс, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ведомстве уточняют:

«Подать заявление можно через национальную образовательную платформу OQU, портал электронного правительства eGov или в бумажном виде при непосредственном обращении в организацию образования».

Также озвучен один интересный момент: при зачислении в «Келешек мектептері» преимущественное право имеют дети, проживающие на территории обслуживания школы. Родители (законные представители) могут подать заявление в любую государственную организацию образования при наличии свободных мест.

Для подачи заявления у законного представителя должна быть постоянная регистрация по месту жительства. Адрес проживания подтверждается через государственные информационные системы.

Для приема в 1 класс необходимы следующие документы:

фотография ребенка размером 3×4; карта профилактических прививок, форма № 065/у; паспорт здоровья ребенка, форма № 052−2/у; заключение психолого-медико-педагогической консультации для детей с особыми образовательными потребностями.

Обучающиеся, прошедшие предшкольную подготовку (0 класс), принимаются в 1 класс на основании заявления родителей или законных представителей.

Сроки приема по регионам:

27 мая — 31 августа: Астана, Жетысуская, Кызылординская и Западно-Казахстанская области, область Абай; 10 июня — 31 августа: Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области; 18 июня — 31 августа: Шымкент, Алматинская, Костанайская, Павлодарская и Атырауская области; 29 июня — 31 августа: Туркестанская, Мангистауская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области и область Улытау.

«Прием документов в регионах начался в разные даты, но во всех регионах он продлится до 31 августа 2026 года». Пресс-служба Министерства просвещения РК.

Не так давно стало известно, что в Казахстане протестируют новую мировую модель высшего образования.