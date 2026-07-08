В Казахстане продолжается прием в 1 класс: кто имеет преимущество при зачислении

В ведомстве уточняют:
«Подать заявление можно через национальную образовательную платформу OQU, портал электронного правительства eGov или в бумажном виде при непосредственном обращении в организацию образования».
Также озвучен один интересный момент: при зачислении в «Келешек мектептері» преимущественное право имеют дети, проживающие на территории обслуживания школы. Родители (законные представители) могут подать заявление в любую государственную организацию образования при наличии свободных мест.
Для подачи заявления у законного представителя должна быть постоянная регистрация по месту жительства. Адрес проживания подтверждается через государственные информационные системы.
Для приема в 1 класс необходимы следующие документы:
фотография ребенка размером 3×4; карта профилактических прививок, форма № 065/у; паспорт здоровья ребенка, форма № 052−2/у; заключение психолого-медико-педагогической консультации для детей с особыми образовательными потребностями.
Обучающиеся, прошедшие предшкольную подготовку (0 класс), принимаются в 1 класс на основании заявления родителей или законных представителей.
Сроки приема по регионам:
27 мая — 31 августа: Астана, Жетысуская, Кызылординская и Западно-Казахстанская области, область Абай; 10 июня — 31 августа: Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области; 18 июня — 31 августа: Шымкент, Алматинская, Костанайская, Павлодарская и Атырауская области; 29 июня — 31 августа: Туркестанская, Мангистауская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области и область Улытау.
«Прием документов в регионах начался в разные даты, но во всех регионах он продлится до 31 августа 2026 года». Пресс-служба Министерства просвещения РК.
Не так давно стало известно, что в Казахстане протестируют новую мировую модель высшего образования.