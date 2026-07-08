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За неделю коронавирус выявили почти у 50 жителей Воронежской области

Все они обратились в медучреждения в период с 29 июня по 5 июля.

Источник: АиФ Воронеж

Коронавирус выявили у 48 жителей Воронежской области в период с 29 июня по 5 июля. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в среду, 8 июля.

В ведомстве напомнили, что снизить риски заражения COVID-19 и любыми другими респираторными заболеваниями можно, соблюдая простые меры предосторожности:

при плохом самочувствии следует избегать контакта с окружающими до тех пор, пока симптомы заболевания не пройдут окончательно;

в случае, если заболевание подтвердилось, необходимо оставаться дома;

при нарастании симптомов болезни, следует немедленно обратиться за медицинской помощь, а не заниматься самолечением;

регулярное проветривание помещения сведёт риск заражения к минимуму;

мытьё рук является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и помогает сохранить здоровье;

в местах массового скопления людей следует носить маску.

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