За неделю коронавирус выявили почти у 50 жителей Воронежской области

Коронавирус выявили у 48 жителей Воронежской области в период с 29 июня по 5 июля. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в среду, 8 июля.
В ведомстве напомнили, что снизить риски заражения COVID-19 и любыми другими респираторными заболеваниями можно, соблюдая простые меры предосторожности:
при плохом самочувствии следует избегать контакта с окружающими до тех пор, пока симптомы заболевания не пройдут окончательно;
в случае, если заболевание подтвердилось, необходимо оставаться дома;
при нарастании симптомов болезни, следует немедленно обратиться за медицинской помощь, а не заниматься самолечением;
регулярное проветривание помещения сведёт риск заражения к минимуму;
мытьё рук является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и помогает сохранить здоровье;
в местах массового скопления людей следует носить маску.