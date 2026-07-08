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57 домов и 99 участков затоплены в Красноярском крае из-за паводков

Спасатели предложили жителям эвакуироваться, однако они отказались.

На утро 8 июля из-за обильных дождей в Красноярском крае затоплены 57 строений — 24 жилых и 33 дачных дома. За сутки число подтопленных объектов выросло на 48. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Основная зона бедствия — Емельяновский округ, где под водой оказались 40 домов. В Красноярске затоплены 11 строений, в Балахтинско-Новоселовском округе — 6. Также подтоплены 99 приусадебных участков.

Спасатели предложили жителям эвакуироваться, однако они отказались. С населением ведут разъяснительную работу, оказывают адресную помощь. В готовности пункты временного размещения на базе муниципальных учреждений.

Ситуацию контролируют правительство края и ГУ МЧС. Мониторинг продолжается. При ухудшении обстановки жителям рекомендуют обращаться в экстренные службы.

Ранее мы сообщали, что людей эвакуировали из-за паводка в округе Красноярского края.

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