В гастрономический гид по Югу России вошли 15 заведений Ростова

На первом этапе отбора заведений для гайда сервис «Яндекс Еда» с помощью технологий искусственного интеллекта проанализировала порядка 7 тыс. заведений в Сочи, Краснодаре, Геленджике, Новороссийске и Ростове-на-Дону. При отборе учитывались отзывы гостей, посещаемость, интерес пользователей и частота повторных заказов. В лонг-лист попали 878 заведений. На втором этапе участников оценивали более 14 тыс. пользователей сервисов «Яндекса» и 44 локальных гастроэксперта.