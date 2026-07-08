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В селе Иран Северной Осетии модернизируют школу

Там уже заменили электропроводку и выполнили черновую отделку помещений.

Школу в селе Иран Республики Северной Осетии — Алании отремонтируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрация местного самоуправления Кировского муниципального района.

Подрядчик уже полностью заменил электропроводку и выполнил черновую отделку помещений. Подчеркивается, что все строительные и отделочные работы должны быть завершены к концу августа, чтобы с началом нового учебного года школьники смогли приступить к занятиям в более комфортных и современных условиях.

Ранее в регионе приступили к ремонту еще одного учреждения — школы № 1 в селе Чермен. Специалисты обновят спортивный и актовый залы, пищеблок, проведут необходимые фасадные и кровельные работы. Также планируется полностью заменить устаревшие осветительные приборы и модернизировать систему вентиляции с установкой современных энергоэффективных компонентов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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