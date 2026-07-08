В селе Иран Северной Осетии модернизируют школу

Подрядчик уже полностью заменил электропроводку и выполнил черновую отделку помещений. Подчеркивается, что все строительные и отделочные работы должны быть завершены к концу августа, чтобы с началом нового учебного года школьники смогли приступить к занятиям в более комфортных и современных условиях.