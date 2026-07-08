Красноярский край вошел в число «Передовых регионов» по развитию беспилотных авиационных систем

Церемония награждения лидеров Национального рейтинга дронификации регионов России прошла на международной промышленной выставке в Екатеринбурге. Красноярский край был отмечен в номинации «Передовой регион», рассказали в министерстве цифрового развития региона. Национальный рейтинг субъектов Российской Федерации по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) разработан по поручению президента Владимира Путина. Он оценивает регионы по объему работ с применением дронов, системе поддержки и правовым условиям для развития отрасли. Определяет лучшие практики применения БАС. В Красноярском крае за развитие сферы беспилотных авиационных систем отвечает Центр информационных технологий. В структуре ведомства сформирован специальный отдел БАС, который выполняет мероприятия в рамках краевой программы и нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».