В Лениногорске Татарстана завершают второй этап обновления водовода

Второй этап работ по обустройству современного водовода, которые проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в Лениногорске Республики Татарстан близится к завершению. Об этом сообщили в администрация Лениногорского муниципального района.
Специалисты уже выполнили замену аварийной линии от Старописьмянской насосной станции до накопительных резервуаров протяженностью 13,7 км. Также они обновили 12 км сетей от Сугушлинской станции до резервуаров. В рамках третьего этапа подрядчику предстоит заменить еще две линии общей протяженностью 4 км, которые питают город.
К работам приступили еще в 2025 году. Завершить этот проект намерены в 2027 году. В результате 68 тыс. жителей Лениногорска и восьми сельских поселений района будут обеспечены хозяйственно-питьевой водой и противопожарным водоснабжением.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.