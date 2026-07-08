Кто из волгоградцев победил на шахматных турнирах памяти Ваулина?

Между тем Волгоградская комиссия по шахматной композиции провела ряд турниров, посвящённых памяти мастера ФИДЕ по композиции Е. А. Ваулина (Волжский). Так, в онлайн-турнире по решению неортодоксальных задач первое место заняла Кира Вышинская (Волгоград), набравшая максимальное количество очков — 135. Столько же очков, но больше затраченного на решение время у Татьяны Сунгуровой из Ленинградской области. Поэтому только 2-е место. И третьим финишировал волгоградец Роман Мотев — 125 очков.