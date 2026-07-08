Кто из волгоградцев победил на шахматных турнирах памяти Ваулина?

Кира Вышинская взяла максимум в онлайн-турнире, а мастер ФИДЕ Липовский победил в очном соревновании в клубе «Дебют».
С 25 июня по 6 июля в Курске прошли соревнования по шахматам среди мужчин и женщин в Высшей лиге.
Участники, занявшие 1−5-е места, получили право сразиться в Суперфиналах за звание чемпионов России. Вот их имена.
Мужчины: 1-е место — Давид Паравян — 6,5 очков из 9 возможных. На 0,5 очка отстали С. Ветохин (2-е место), П. Понкратов (3-е место, все — Москва), А. Гоганов (С. -Петербург) — он стал 4-м. На 5-м месте оказался Д. Кокарев (Свердловская обл.) и на 6-м — Б. Савченко (Московская обл.).
Женщины: 1-е место — Мария Першина (С. -Петербург), набравшая 7 очков из 9. По 6 очков набрали: 2. Е. Гольцева (Нижегородская обл.), 3. М. Корнева (Свердловская обл.), 4. Г. Михеева (ЯНАО) и М. Потапова (Краснодарский край).
Между тем Волгоградская комиссия по шахматной композиции провела ряд турниров, посвящённых памяти мастера ФИДЕ по композиции Е. А. Ваулина (Волжский). Так, в онлайн-турнире по решению неортодоксальных задач первое место заняла Кира Вышинская (Волгоград), набравшая максимальное количество очков — 135. Столько же очков, но больше затраченного на решение время у Татьяны Сунгуровой из Ленинградской области. Поэтому только 2-е место. И третьим финишировал волгоградец Роман Мотев — 125 очков.
Это соревнование стало продолжением цикла подготовки юных решателей, желающих лучше разбираться в особенностях неортодоксальной шахматной композиции. Главное — набираться опыта в тренировочных турнирах, что поможет в дальнейшем в официальных соревнованиях.
А 5 июля в шахматном клубе «Дебют» (ул. Новоузенская, 2А) состоялось уже очное соревнование по решению. После 1,5 часов решения судья И. Сенина (Волжский) объявила победителя — мастера ФИДЕ В. Липовского (Волгоград). Задания для всех турниров подготовил С. Абраменко (Волжский).
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Предлагаем очередные задания шахматного марафона (на диаграммах). Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Срок присылки решений — 15 дней. Успеха!
Публикуем фамилии читателей, первыми приславшими верное решение задачи B. Andrade, 1942 г., опубликованной в «АиФ»-НП" № 20 2026 г. Это волгоградцы В. Анисимов, А. Ганнов, Г. Калмыков и Г. Попов (Якутск). Правильно только 1.Крd8!