В селе Выдрино Республики Бурятии благоустроят смотровую площадку

«Развитие таких территорий — это не просто укладка асфальта или установка скамеек, это инвестиции в качество жизни людей на селе. Такие проекты дают нам отличную возможность преображать общественные пространства, опираясь на прямой запрос граждан. Новая смотровая площадка станет еще одной яркой точкой притяжения как для местных жителей, так и для гостей района», — подчеркнул глава Кабанского района Алексей Сокольников.