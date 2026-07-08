В селе Выдрино Республики Бурятии благоустроят смотровую площадку

Смотровую площадку в селе Выдрино в Кабанском районе Бурятии облагородят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса.
Там уже установили бинокль для обзора панорамы, фоторамку для создания памятных снимков, парковые качели, вазоны для цветов, а также лавочки и урны. А главным элементом обновленного общественного пространства станет уникальная малая архитектурная форма «Нерпа с рыбой».
Сейчас специалисты укладывают на смотровой площадке новое покрытие. Также они монтируют систему освещения. Завершить все работы планируют к 31 августа.
«Развитие таких территорий — это не просто укладка асфальта или установка скамеек, это инвестиции в качество жизни людей на селе. Такие проекты дают нам отличную возможность преображать общественные пространства, опираясь на прямой запрос граждан. Новая смотровая площадка станет еще одной яркой точкой притяжения как для местных жителей, так и для гостей района», — подчеркнул глава Кабанского района Алексей Сокольников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.