Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр экологии объяснил причину сегодняшнего смога в Красноярском крае

8 июля в некоторых территориях Красноярского края резко ухудшилось качество воздуха — жители массово сообщают о задымлении и едком запахе гари.

8 июля в некоторых территориях Красноярского края резко ухудшилось качество воздуха — с утра жители массово жалуются на появление дыма и едкого запаха гари.

На беспокойства людей ответил в своих соцсетях министр экологии региона Владимир Часовитин:

«По информации Среднесибирского УГМС, причина кроется в погодных условиях. Из-за северного ветра регион накрыло задымлением от лесных пожаров, которые действуют на севере края. Кроме того, вчерашние космоснимки показывают, что к этой ситуации добавляется шлейф дыма с северо-востока Томской области, который воздушные массы также тянут в нашу сторону».

Прогнозируется, что задымление продержится около суток. Уже в четверг, 9 июля, синоптики ожидают смену направления ветра, благодаря чему дым начнет постепенно рассеиваться.

Владимир Часовитин сообщил, что в настоящее время усилен контроль за качеством воздуха, в зоне пристального внимания — территории, где наблюдается задымление. В круглосуточном режиме ситуацию мониторят посты наблюдения, работают передвижные лаборатории.

По информации Лесопожарного центра, природные пожары в крае не угрожают населенным пунктам.

Напомним, во время задымления Роспотребнадзор рекомендует жителям уделить особое внимание профилактическим мерам: ограничить время пребывания на открытом воздухе и физическую активность; держать окна в помещении закрытыми, по возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха; чаще проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; пить больше чистой негазированной воды.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше