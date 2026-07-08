Министр экологии объяснил причину сегодняшнего смога в Красноярском крае

8 июля в некоторых территориях Красноярского края резко ухудшилось качество воздуха — с утра жители массово жалуются на появление дыма и едкого запаха гари.
На беспокойства людей ответил в своих соцсетях министр экологии региона Владимир Часовитин:
«По информации Среднесибирского УГМС, причина кроется в погодных условиях. Из-за северного ветра регион накрыло задымлением от лесных пожаров, которые действуют на севере края. Кроме того, вчерашние космоснимки показывают, что к этой ситуации добавляется шлейф дыма с северо-востока Томской области, который воздушные массы также тянут в нашу сторону».
Прогнозируется, что задымление продержится около суток. Уже в четверг, 9 июля, синоптики ожидают смену направления ветра, благодаря чему дым начнет постепенно рассеиваться.
Владимир Часовитин сообщил, что в настоящее время усилен контроль за качеством воздуха, в зоне пристального внимания — территории, где наблюдается задымление. В круглосуточном режиме ситуацию мониторят посты наблюдения, работают передвижные лаборатории.
По информации Лесопожарного центра, природные пожары в крае не угрожают населенным пунктам.
Напомним, во время задымления Роспотребнадзор рекомендует жителям уделить особое внимание профилактическим мерам: ограничить время пребывания на открытом воздухе и физическую активность; держать окна в помещении закрытыми, по возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха; чаще проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; пить больше чистой негазированной воды.