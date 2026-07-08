Министр экологии объяснил причину сегодняшнего смога в Красноярском крае

«По информации Среднесибирского УГМС, причина кроется в погодных условиях. Из-за северного ветра регион накрыло задымлением от лесных пожаров, которые действуют на севере края. Кроме того, вчерашние космоснимки показывают, что к этой ситуации добавляется шлейф дыма с северо-востока Томской области, который воздушные массы также тянут в нашу сторону».