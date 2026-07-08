Здесь встретились, здесь выросли, здесь продолжают путь: три семейные истории о любви, выборе и будущем

Первой связала свою жизнь с угольным разрезом Анна Никитична Курлович, которая четверть века работала машинистом насосной установки. Позже на предприятие пришли её дочери: Галина Алексеевна Гордеева трудится здесь около 30 лет, а Нина Алексеевна Цулыгина посвятила ему более 40 лет. Рядом с Ниной Алексеевной многие годы работал её супруг Леонид Михайлович. Он одним из первых работал на уникальном роторном-вскрышном комплексе SR (s)K-4000 после его ввода в эксплуатацию, возглавлял участок по предупреждению и тушению очагов самовозгорания угля. За годы работы стал кавалером знака «Шахтёрская слава» II и III степени.