Здесь встретились, здесь выросли, здесь продолжают путь: три семейные истории о любви, выборе и будущем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для одних угольный разрез стал местом первой встречи, для других — стартом самостоятельной жизни, а для третьих — частью семейной истории длиной почти семь десятилетий. Три семьи работников СУЭК-Красноярск рассказали о том, что помогает им сохранять близость, поддерживать друг друга и вместе идти вперед.
Иногда работа становится местом, где начинается целая жизнь. Здесь встречают будущих супругов, находят друзей, растят детей и спустя годы приводят на предприятие новое поколение. Так появляются истории семей, для которых профессия становится частью общей судьбы.
Евгений и Екатерина Алтабасовы из Берёзовского разреза познакомились именно так — на работе. В 2010 году Екатерина проходила практику в бухгалтерии, а Евгений только начинал свой путь на предприятии — учился на машиниста конвейера. Первое знакомство получилось неожиданным.
«Я зашла в комнату, где все пили чай, и прямо при Жене запнулась. Потом был ещё один забавный случай, после которого я сама ему написала. Так всё и началось», — с улыбкой вспоминает Екатерина.
Сегодня супруги работают на Берёзовском разрезе, воспитывают сына Матвея и признаются: их семья держится на любви, уважении, умении слышать друг друга и находить компромиссы.
«Екатерина — человек с характером. Она упорная, заботливая, не оставит никого в беде, всегда готова помочь. Если видит цель — идет к ней, несмотря на преграды. Мне даже где-то стоит у неё этому поучиться. Мы разные: она быстро принимает решения и действует, а мне нужно всё тщательно взвесить. Но, наверное, именно поэтому мы дополняем друг друга», — рассказывает Евгений.
По словам супругов, в основе семьи — любовь, взаимопонимание и готовность поддержать друг друга.
«Если бы можно было прожить жизнь заново, мы бы снова выбрали друг друга и работу на разрезе. Именно здесь началась наша история. Здесь наши друзья, люди, которые нас знают и ценят. Берёзовский разрез стал частью нашей жизни», — признаются Екатерина и Евгений.
История Алтабасовых — о том, как одна встреча меняет жизнь двух людей. А спустя годы в семье появляется новое поколение, которому предстоит сделать собственный выбор.
Для Александра Шанкина таким выбором стала профессия отца. С детства Саша видел, как папа Максим относится к работе. За годы на Бородинском разрезе Максим Сергеевич прошёл путь от монтёра пути до машиниста роторного экскаватора ЭРП-1600 № 5 и бригадира экипажа «пятёрки». Он освоил несколько профессий, был отмечен почётной грамотой компании и благодарностью Министерства энергетики России, а в прошлом году его бригада стала лучшей среди предприятий СУЭК-Красноярск.
Александр видел не только профессиональные достижения отца, но и ежедневный труд, который за ними стоит. Он окончил Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева, учился по целевому направлению, прошёл практику на Бородинском разрезе и совсем скоро выйдет на предприятие уже как молодой специалист.
«Работать буду в бригаде своего отца. Конечно, рад, но понимаю, насколько это ответственно. Его знают и уважают в коллективе, поэтому мне нужно держать эту планку. Я хочу развиваться дальше, поступаю в горный институт. В будущем хочу работать механиком — мне нравится техника», — говорит Александр.
Для Максима Шанкина важно, чтобы сын не просто повторил его путь, а нашёл собственное направление и продолжал развиваться.
История Александра только начинается. А есть семьи, для которых связь с предприятием стала частью большой семейной летописи.
В этом году 75-летие отмечает Назаровский разрез. В 1957 году на предприятии началась история семьи Цулыгиных.
Первой связала свою жизнь с угольным разрезом Анна Никитична Курлович, которая четверть века работала машинистом насосной установки. Позже на предприятие пришли её дочери: Галина Алексеевна Гордеева трудится здесь около 30 лет, а Нина Алексеевна Цулыгина посвятила ему более 40 лет. Рядом с Ниной Алексеевной многие годы работал её супруг Леонид Михайлович. Он одним из первых работал на уникальном роторном-вскрышном комплексе SR (s)K-4000 после его ввода в эксплуатацию, возглавлял участок по предупреждению и тушению очагов самовозгорания угля. За годы работы стал кавалером знака «Шахтёрская слава» II и III степени.
«Сегодня, оглядываясь назад, ни о чём не жалею. Да, на пути встречались трудности, но они лишь закаляли и помогали расти. Я горжусь тем, что внёс свой вклад в развитие Назаровского разреза, и твёрдо верю: уголь по-прежнему играет важнейшую роль в экономике нашего региона. Для меня Назаровский разрез стал родным домом», — говорит Леонид Михайлович.
Вслед за родителями на предприятие пришёл их сын Вадим. Начав помощником машиниста, сегодня он работает горным мастером. Продолжил семейную историю и внук Роман.
«Для меня Назаровский разрез — это больше, чем место работы. Это семейная история, которой я горжусь. Мне очень нравится работать на предприятии: у нас по-настоящему дружный, надёжный коллектив, где каждый готов поддержать и подсказать. Чувствую, что вношу свой вклад в общее дело, и это придаёт работе особый смысл», — говорит Роман Цулыгин.
Истории Алтабасовых, Шанкиных и Цулыгиных разные. Но всех объединяет главное: семья становится тем местом, где рождаются ценности, которые помогают идти вперед — любовь, поддержка, уважение и ответственность за свой выбор.
И пока в таких семьях дети с гордостью смотрят на путь родителей, а родители поддерживают выбор детей, у городов Красноярского края есть главное — люди, которые связывают с ними своё будущее.