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Карту наличия бензина и очередей на АЗС создадут в Нижегородской области

Ссылка на нее появится уже скоро.

Источник: Живем в Нижнем

Интерактивную карту, на которой можно будет узнать о наличии бензина и очередей на заправках, разрабатывают в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Заполнять карту помогут волонтеры: они будут дежурить на 60 основных АЗС Нижнего Новгорода и актуализировать информацию. Также они будут рассказывать водителям о новых правилах реализации топлива.

Напомним, с 9 июля в области начнут действовать новые правила заправки машин. Автомобили, чьи госномера начинаются с нечетных цифр (1, 3, 5, 7, 9), смогут пополнять баки по нечетным числам. Если регистрационный знак начинается с четной цифры (0, 2, 4, 6, 8), то за бензином на АЗС можно приезжать по четным числам.

Ссылка на карту появится позднее.