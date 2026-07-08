Карту наличия бензина и очередей на АЗС создадут в Нижегородской области

Напомним, с 9 июля в области начнут действовать новые правила заправки машин. Автомобили, чьи госномера начинаются с нечетных цифр (1, 3, 5, 7, 9), смогут пополнять баки по нечетным числам. Если регистрационный знак начинается с четной цифры (0, 2, 4, 6, 8), то за бензином на АЗС можно приезжать по четным числам.