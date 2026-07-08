Иномарку наркодилера из Новочеркасска отправили в зону СВО

Это не первый случай, когда изъятое имущество передают в Минобороны России. Например, сообщает издание, ростовчанина забрали «Ниву» после того, как он попал под суд по статье 222 УК РФ. Мужчина незаконно перевозил оружие, и машину признали орудием преступления.