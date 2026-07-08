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Иномарку наркодилера из Новочеркасска отправили в зону СВО

Суд в Новочеркасске изъял Mercedes у задержанного по уголовной статье.

Источник: Комсомольская правда

Иномарку наркодилера изъяли у жителя Новочеркасска и передали в зону СВО. Информацию пресс-службы управления ФССП по Ростовской области передает «Городской репортер».

Речь идет об автомобиле Mercedes CLS 320, эту машину прежний владелец использовал при перевозке запрещенных веществ (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Решение о конфискации вынесли в суде. Где именно в зоне СВО планируют использовать машину, не уточнили.

Это не первый случай, когда изъятое имущество передают в Минобороны России. Например, сообщает издание, ростовчанина забрали «Ниву» после того, как он попал под суд по статье 222 УК РФ. Мужчина незаконно перевозил оружие, и машину признали орудием преступления.

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