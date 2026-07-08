Жителей Дона приглашают принять участие в конкурсе туристической фотографии

На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: «Донская динамика», посвященная активным видам туризма, «Степь зовет: Лето», связанная с пейзажами и туристическими активностями, а также «Промышленная симфония», «Ростовская область: единство народов», «Тишина Дона». Кроме того, в категории «Донские просторы: видеоролик» участники могут представить свои видео о путешествиях по региону хронометражем до 8 минут. Чтобы присоединиться к творческому состязанию, необходимо заполнить электронную заявку. Дополнительная информация содержится на туристическом портале Ростовской области.