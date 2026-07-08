Жителей Дона приглашают принять участие в конкурсе туристической фотографии

Жителей Ростовской области приглашают стать участниками конкурса туристической фотографии «Донской край в кадре», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Популяризация туристического потенциала региона отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Конкурс проводится в три этапа: до 14 августа включительно принимаются заявки, затем жюри оценит работы участников и подведет итоги. В конце августа планируется провести церемонию награждения и открыть фотовыставку.
На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: «Донская динамика», посвященная активным видам туризма, «Степь зовет: Лето», связанная с пейзажами и туристическими активностями, а также «Промышленная симфония», «Ростовская область: единство народов», «Тишина Дона». Кроме того, в категории «Донские просторы: видеоролик» участники могут представить свои видео о путешествиях по региону хронометражем до 8 минут. Чтобы присоединиться к творческому состязанию, необходимо заполнить электронную заявку. Дополнительная информация содержится на туристическом портале Ростовской области.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.